Comment naissent les rumeurs ?

Une histoire, une information dont l'origine est impossible à vérifier, voilà ce qui caractérise une rumeur. Parmi les rumeurs les plus tenaces la rumeur d’Orléans en 1969.

Des commerçants juifs étaient alors accusés de kidnapper les clientes qui utilisaient les cabines d'essayage. Plusieurs mécanismes sont à l'œuvre dans la propagation d'une rumeur.

Grâce à l'échange d'une information, la rumeur permet d'abord de s’intégrer socialement et de maintenir la relation et le lien social. Elle fait aussi appel aux croyances : on croit davantage une rumeur quand on ne connaît pas bien la personne ou la communauté en question.

Enfin, elle permet aussi d'accuser l'autre et de désigner des boucs émissaires. L'envie de nuire à une population ou une communauté et d'attiser les tensions peut aussi être à l'origine d'une rumeur.