Symbole populaire et religieux, Notre-Dame de Paris a tout connu

Devenue grâce à Victor Hugo un symbole populaire au-delà de sa dimension religieuse, Notre-Dame aura surtout connu tous les épisodes de l'histoire de la capitale et des grandes heures de la France.

C'est ici, dans ce joyau de l'architecture gothique que Napoléon est sacré empereur. Notre-Dame a connu l'Occupation et le maréchal Pétain en avril 1944.

Puis la Libération de Paris, le 26 août de la même année avec la Marseillaise jouée par l'orgue de la cathédrale en présence du général de Gaulle et des chefs de la France Libre. C'est encore à Notre-Dame que l'on rend hommage à De Gaulle, puis à Pompidou et Mitterrand.

La cathédrale honorera aussi l'Abbé Pierre et Sœur Emmanuelle. C'est aussi là qu'on se recueille en 2015, après les attentats qui ont touché la capitale parisienne. Emblème de la France et de sa capitale, Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité d'Europe : 12 millions de personnes viennent l'admirer chaque année.