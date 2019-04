Les fusillades se multiplient à Nantes

Nantes est en proie depuis le début du mois à des fusillades. Des règlements de comptes qui se produisent désormais au cœur même de l'agglomération, et pour lesquels la municipalité se sent impuissante.

Dans un bar en plein centre-ville de Nantes, un jeune homme de 24 ans a été tué par balles dans la nuit de lundi à mardi. Un assassinat qui porte le bilan à un mort et six blessés par armes en seulement une semaine dans l'agglomération. Habituellement, les fusillades ne font qu'une dizaine de blessés par an.

Pour l'adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, la sécurité à Nantes ne peut être gérée depuis la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur.