Les mois d’avril et de mai, les plus importants pour les constructeurs de piscines

Avec l'été qui approche, les envies de baignade se développent. En avril et mai, les constructions de piscine n’arrêtent pas.

Le secteur s'est beaucoup démocratisé, il y a maintenant des piscines à tous les prix. Comme celles avec une coque en résine ou polyester. Le moyen le plus rapide et économique pour construire un petit bassin dans son jardin.

Les matériaux sont bon marché et la main d’œuvre réduite au minimum avec seulement trois jours de travaux.

Autre cas de figure, de plus en plus fréquent, construire soi-même sa piscine. Dans ce cas, il faut de bons outils et un peu de temps devant soi avec une vingtaine de jours de travaux.

Et pour finir, il y a la solution la moins chère, avec la piscine hors-sol, à monter soi-même, pour quelques dizaines d'euros.