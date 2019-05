Biodiversité : 1 million d'espèces pourraient disparaître

Le rhinocéros d’Afrique de l’Ouest disparu en 2011, le thon rouge du Sud dont la disparition est prévue pour 2023, ou encore le condor de Californie dont l'extinction est imminente... La liste des espèces disparues ou en voie de disparition est longue.

Le chiffre paraît à peine croyable et pourtant chaque jour ce sont près de 100 espèces animales qui disparaissent à cause de l’activité humaine. Cette semaine à Paris, scientifiques et diplomates de 130 pays se sont réunis au siège de l’UNESCO.

L’objectif : tenter de faire l’inventaire plus précis de la biodiversité terrestre.

Les scientifiques prévoient pour les prochaines décennies une accélération rapide et imminente du taux d’extinction des espèces. Entre 500.000 et un million pourraient bientôt être menacées.

Des extinctions en cascades qui pourraient à terme menacer l’être humain.