Serres chauffées : une trahison de l’esprit bio ?

L'agriculture biologique est-elle irréprochable ? Certains producteurs bios «historiques» craignent des dérives. Ils viennent de lancer une pétition contre les tomates bios produites sous des serres chauffées.

De plus en plus de producteurs «conventionnels» se sont lancés dans le bio car la réglementation n'interdit pas ces serres qui sont chauffées même en plein hiver et souvent au gaz. D’où cette pétition adressée au ministre de l’Agriculture qui a déjà réunie 25.000 signatures de consommateurs en deux jours.

Selon une étude de l’Ademe, produire un kilo de tomates sous une serre chauffée émettrait 7 fois plus de gaz à effet de serre qu’un kilo de tomates produite en saison.