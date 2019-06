Strasbourg, élue meilleure ville pour vivre

Le classement est tombé ce jeudi. Une enquête du Point révèle quelle est la première ville de France où il fait bon vivre... Et cette année, le classement - généralement trusté par les villes de la façade atlantique - a réservé une surprise.

Car c'est à l'Est qu'il fait bon vivre et plus précisément, dans la capitale alsacienne : Strasbourg.

La ville est en première position du classement, grâce entre autres, à ses qualités reconnues dans le monde entier.