Quatre policiers se sont suicidés en une semaine

Ce mercredi, un officier de la Police Judiciaire du Val-d’Oise a retourné son arme contre lui. Quatre policiers se sont suicidés cette semaine portant à 43 le nombre des forces de l'ordre s'étant donné la mort depuis le début de l'année.

Une cinquantaine de policier se donne la mort chaque année, un chiffre de 36% plus élevé que la moyenne nationale. Si les causes personnelles sont toujours difficiles à identifier, les syndicats mettent en avant le mal-être et la souffrance dont souffre la profession.

Selon les syndicats, de manière structurelle, il y a la politique du chiffre ou le rythme de travail avec les horaires atypiques effectués par les forces de l'ordre comme les soirs et les week-ends. Il y a aussi les facteurs liés à la conjoncture avec les récents attentats et la crise des gilets jaunes. Progressivement, le fossé s’est creusé entre les manifestants et les forces de l’ordre.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avait annoncé la mise en place d’un plan de prévention avec une cellule d’écoute prévue pour le mois de juin. Mais la structure ne serait pas encore créée et l’appel d’offre serait toujours en cours.