La situation inquiétante des hôpitaux en France

Une longue étude publiée dans le JDD met en lumière le non-respect dans les hôpitaux des normes incendies. Alors que de nombreux investissements sont attribués aux établissements hospitaliers, la réglementation est aujourd'hui encore bien loin d'être respectée.

Une réalité qui pourrait mener à de graves accidents. Portes coupe-feu encombrées ou défectueuses, issue de secours inopérante... La liste d'éléments dangereux à remettre aux normes dans les hôpitaux est longue.

Si on ne connait pas les chiffres exacts, le ministère de l'Intérieur a recensé 6.400 avis défavorables sur les 51.000 contrôles effectués dans les établissements recevant du public. Le risque d'incendie y est omniprésent, et certains hôpitaux ont déjà dû y faire face. Parmi les hôpitaux concernés, l'hôpital Bichat, l'hôpital Pompidou et l'hôpital Saint-Antoine à Paris ou encore la Timone à Marseille.

Mais le ministère de l'Intérieur se veut rassurant et assure qu'il n'y a plus d'établissements vraiment dangereux. Remettre aux normes tous ces établissements français coûterait 300 millions d'euros mais la somme n'a toujours pas été débloquée, faute de moyens.

Les remises aux normes restent donc encore à l'état de projet et devraient durer plusieurs années.