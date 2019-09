Une nouvelle vague de chaleur s'abat sur la France

Après un début de mois maussade, et un week-end du 15 août pluvieux, une météo clémente s’installe sur l’ensemble du pays en cette fin de mois. On peut s'attendre à du beau et du chaud jusqu'à mardi.

A Paris, dimanche, les quais étaient pris d’assaut.Dans les dix prochains jours, dans certaines villes de France, le thermomètre montera jusqu'à 38 degrés. C'est le troisième épisode de fortes chaleurs depuis le début de l'été.

Les Parisiens eux, connaissent la chanson : vêtements légers, brumisateurs, et pourquoi pas quelques pas de danse pour profiter des derniers rayons de soleil.