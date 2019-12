Grève des transports : la galère des usagers

Alors que la grève se poursuit, cette situation pèse, jour après jour, un peu plus sur le moral des Français et en particulier sur les usagers des transports. Et à l'approche des vacances de Noël, l'inquiétude grandit.

A la gare Saint-Lazare, des agents SNCF sont mobilisés pour faciliter la circulation des voyageurs. Face aux panneaux d'affichage, la première règle pour les usagers est de prendre leur mal en patience.

Les quais des TER sont bondés et tout le monde joue des coudes. Une galère à laquelle certains voyageurs se sont habitués.

D'autres sont à bout, à l'approche des vacances de Noël. Ils redoutent de ne pas pouvoir rejoindre leur famille.