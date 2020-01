Cannabis : des députés lancent une mission pour «dépassionner» le débat

Une mission d'information parlementaire sur le cannabis a officiellement lancé ses travaux mardi dans l'espoir de «dépassionner» le débat, récurrent en France, autour de son usage récréatif ou thérapeutique.

Ce mardi à L'Assemblée Nationale, Robin Reda, député LR, a présenté cette mission. Pas question pour le moment d'aboutir à une légalisation totale.

La mission, qui rendra ses premières conclusions au deuxième semestre, a pour but de dresser un état des lieux des enjeux à la fois sanitaires, sécuritaires, économiques et agricoles, autour de l'usage du cannabis et de la production de chanvre.