Grève : quel est le parcours de la manifestation du 16 janvier ?

A Paris, pour cette 6e journée interprofessionnelle de grèves et manifestations contre la réforme des retraites, à l'appel de l'intersyndicale, le cortège s'élancera dès 13h30 depuis Montparnasse, en direction de la Place d'Italie.

Un second itinéraire de délestage est également prévu via Denfert-Rochereau. Les forces de l'ordre craignent d'ores et déjà la venue d'éléments radicaux. Comme ce fut déjà le cas, Place d'Italie, le 16 novembre dernier. Pour éviter tout débordement, 45 Unités de forces mobiles et 16 unités de la BRAV seront déployées, en plus des 2.000 à 4.000 effectifs habituellement prévus.

Un arrêté a été pris par la préfecture de police pour interdire l'ouverture des commerces sur le parcours de la manifestation.