Municipales à Paris : Cédric Villani et Benjamin Griveaux, le duel fratricide

Cédric Villani et Benjamin Griveaux, opposants dans la course à la mairie de Paris, sont tous deux membres de la majorité à l'Assemblée Nationale. A deux mois du scrutin, on agite la menace d'une exclusion de la République en Marche pour tenter de dissuader le candidat dissident. Sauf que ce dernier compte bien aller jusqu'au bout.

L'un est le candidat investi par la République en Marche, l'autre est le dissident. Un duel fratricide puisqu'aucun des deux n’arrivent à décoller dans les sondages.

Pour tenter de faire rentrer Cédric Villani dans le rang, certains cadres de la majorité laissent planer la menace d’une exclusion du parti. Sauf que le candidat n’est pas prêt à se retirer de la course.

Le rassemblement, un terme justement préféré à celui d’exclusion par Benjamin Griveaux. Pour le moment, aucune réunion n’est prévue entre les deux candidats. Un statu quo qui fait les beaux jours d’Anne Hidalgo et de Rachida Dati, toutes deux en tête dans les sondages.