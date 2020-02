«Wave Bumper» : des airbags innovants pour protéger les plages basques

Sur la Côte Atlantique, les plages sont touchées par des ouragans et des tempêtes de plus en plus en fréquents. Les municipalités s'organisent pour limiter les dégâts.

A Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), un bureau d'étude a inventé un système de protection innovant, les «Wave Bumper» (airbags anti-tempête).

Lors de la dernière tempête, ce 29 janvier, des airbags étaient disposés sur la plage pour protéger les édifices de la ville contre l'assaut des vagues.