Saisie record de cigarettes de contrebande en 2019

Les douanes françaises se félicitent d'un bilan exceptionnel. En 2019, 360 tonnes de tabac et cigarettes de contrebande ont été saisis. Une hausse de 49 % par rapport à l'année précédente.

Un butin équivalent à près de 162 millions d'euros a été saisi par les douanes en 2019. De bons résultats qui s'expliquent par le renforcement des missions douanières consacrées à la lutte contre ce fléau, plus de 110.000 sur l'année écoulée. Mais aussi grâce à de nouvelles sanctions concernant directement le consommateur.

«L'amende est importante : 135 euros, si elle est majorée ce sera 365 euros parce qu'il faut que les acheteurs comprennent qu'ils sont aussi complices, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Chistophe Castaner. Complices d'un système international et qu'ils achètent soit des produits contrefaits, dangereux le plus souvent, soit des produits achetés à l'étranger et rapatriés dans des conditions irrégulières dans notre pays».

Depuis mai 2019, un dispositif de traçabilité permet de garantir la provenance et l'authenticité de chaque paquet de cigarette présent sur le territoire. A Marseille, le 31 janvier 2020, 550 cartouches de cigarettes de contrebande avaient été saisis.