Saône-et-Loire : plus d'un tiers des agriculteurs sont en burn-out

Surcharge de travail, manque de sommeil et sentiment de ne plus être maître de son destin ont conduit à l'épuisement professionnel plus d'un tiers des agriculteurs de Saône-et-Loire en 2019, selon une rare étude de fond sur le sujet, portant sur ce seul département.

La Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire avait lancé en 2018 une enquête de trois ans, pour mesurer les situations de fragilité professionnelle des femmes et des hommes à la tête des 7.000 exploitations du département.