Coronavirus : des enseignants de l'Oise exercent leur droit de retrait

L'Oise est l'un des principaux foyers de l'épidémie de coronavirus en France.

La situation inquiète les habitants (certains sont d'ailleurs confinés) et cette inquiétude atteint les écoles et les enseignants. Depuis le début de la semaine, certains exercent leur droit de retrait, entraînant la fermeture de plusieurs établissements. 25.000 élèves n'ont pas pu se rendre en classe depuis lundi et ce jusqu'au 14 mars.

Les syndicats d'enseignants ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi certains établissements sont toujours ouverts malgré leur proximité avec la zone touchée par l'épidémie. De son côté, le gouvernement a rappelé que le droit de retrait ne devait s'exercer que de manière exceptionnelle.