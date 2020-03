Coronavirus : que signifierait le stade 3 de l'épidémie ?

Sibeth NDiaye l'a reconnu ce lundi, elle craint qu'il «ne soit difficile d'échapper à la phase épidémique», soit le stade 3 du coronavirus.

Un «stade» qui impose certaines mesures dans le système médical, mais aussi dans la vie publique.

Le plan présente trois mesures envisageables, allant jusqu’à la possibilité d’une «suspension de certains transports en commun».

Au stade 3, des «classes ou établissements (crèches et établissements d’enseignement et de formation) isolés» peuvent être fermés, comme aujourd'hui dans l’Oise et le Morbihan. Et ce, grâce à des arrêtés préfectoraux.