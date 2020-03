Coronavirus : un supermarché surfe sur les craintes de pénurie et fait polémique

Un hypermarché de Bretagne a créé la polémique en affichant une pancarte «Peut-être faut-il stocker du riz et des pâtes ?», au-dessus d'une palette contenant ces aliments de première nécessité en cas de crise sanitaire prolongée.

Une référence à peine voilée au coronavirus et aux mesures de confinement général, encore très hypothétiques, qui pourraient suivre si l'épidémie progresse.

Une manière d'alimenter la panique pour le député LREM Eric Bothorel qui s'en est ému sur Twitter.

Non mais vous êtes sérieux chez Leclerc ?



Vous ne pensez donc pas que l’heure est au sang-froid plutôt que de déclencher la panique ?



Et vous demandez aussi à vos clients de stocker du carburant ? #coronavirus pic.twitter.com/otaZxVdVKp — eric bothorel ⌨️ (@ebothorel) March 2, 2020

Le directeur du magasin en question s'en est expliqué dans les colonnes de Ouest-France, qui a diffusé la photo : «Pour anticiper les réactions de nos clients, si l'épidémie se développe, nous avons préféré mettre en tête de rayons des produits type pâtes et riz, non périssables. Il est bien évident que, vu le prix de vente de ces produits, de marque repère, notre but, n'est pas de faire du chiffre, mais de nous faciliter la gestion des stocks et l'approvisionnement de nos rayons».

Selon le dernier bilan établi lundi soir, 191 Français ont été diagnostiqués comme étant porteur du coronavirus. Pour rappel, le virus est bénin 4 fois sur 5 selon une étude chinoise.