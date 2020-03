Coronavirus : la collecte des Restos du Cœur maintenue presque partout

La collecte des Restos du Cœur se poursuit tout le week-end. Seuls trois départements ont décidé de suspendre cet appel aux dons.

Il s'agit de l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie. Le coronavirus est dans tous les esprits et les Restos du Cœur lancent un appel à la solidarité, craignant que les dons soient moins nombreux cette année. Et dans le Rhône, la mobilisation ne faiblit pas.