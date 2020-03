Coronavirus : qu'est ce que le stade 3 ?

Le stade 3 ou stade épidémique est mis en place lorsque le virus circule activement sur l'ensemble du territoire . La stratégie d'endiguement du stade 2 laisse ainsi place à une stratégie d'atténuation de la maladie.

Des mesures spécifiques sont imposées sur le plan national pendant huit à douze semaines. Cette nouvelle étape implique la pleine mobilisation du système de santé accompagné d'un renforcement de personnel. L'évaluation clinique est alors effectuée par le médecin traitant.

Pour les cas sans gravité, un maintien à domicile ou ambulatoire est préconisé. Les personnes dans un état grave sont, quant à elles, hospitalisées automatiquement. Les tests de dépistage leur sont réservés.

Du coté des services publiques, les crèches et les écoles peuvent être fermées, et les gares et les transports éventuellement suspendus . Les activités collectives et les grands rassemblement sont aussi réduits sur l'ensemble du territoire. Le mesures comme le télétravail et la limitation des déplacement sont renforcées.