Coronavirus : des pêcheurs contraints de rester à quai

Les ports de pêche en France sont à l'arrêt. Les cours du poisson sont en chute libre ce qui n'incite pas les pêcheurs à sortir en mer. Les équipages craignent également pour leur santé avec l'épidémie du Covid-19 et préfèrent, pour la plupart, rester à terre.

Sur les chalutiers, impossible de respecter les mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus.

De plus avec la fermeture des restaurants et cantines scolaires et l'arrêt des exportations vers beaucoup de pays européens, il n'y a plus de débouché pour les pêcheurs français.