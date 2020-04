Vacances de Pâques : 160.000 forces de l'ordre mobilisées pour faire respecter le confinement

Pas de départ en vacances en plein confinement. Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner et le Premier ministre Edouard Philippe l'ont répété alors que les élèves d’Ile-de-France et d’Occitanie sont dès aujourd'hui en vacances.

Et, près de 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer les contrôles en Ile-de-France et en région Occitanie.

Comme ici à Toulouse.