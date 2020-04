Coronavirus : les prix de certains produits augmentent

En raison de l'épidémie de coronavirus, les importations ont diminué. En rayon, on trouve de plus en plus de produits français livrés en circuit court. Les produits saisonniers sont donc en légère hausse.

Les consommateurs reviennent vers des produits locaux.

Avant le confinement, ils venaient chercher un prix, désormais ils recherchent un bon produit. Les consommateurs participent ainsi à l'effort national.