Confinement : des aides aux entreprises amplifiées et prolongées

«Les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées», a souligné Emmanuel Macron, lors de cette allocution, depuis le début de l'épidémie.

Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, il a «demandé au gouvernement d'accroître fortement les aides» et «de les simplifier».

Et, il a souhaité que les banques puissent «décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait» et insisté que «les assurances doivent être au rendez-vous».