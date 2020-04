La Poste va augmenter son débit de distribution du courrier

En raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement, la distribution du courrier n'était assurée que 3 jours par semaine ces derniers temps.

Bonne nouvelle, La Poste a annoncé que le débit allait être revu à la hausse dès cette semaine, avec du courrier distribué du mardi au vendredi (sauf les deux prochaines semaines, du lundi au jeudi en raison des jours fériés).

Les Français vont donc pouvoir recevoir leurs colis plus vite dès cette semaine. L'objectif est aussi de rouvrir les points de contacts, notamment les bureaux de poste, le plus vite possible.