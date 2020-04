Coronavirus : des vacances d'été entre Français ?

Le nord de la France est en attente des décisions gouvernementales sur les vacances d'été.

Plébiscités par les touristes belges et allemands, les Hauts-de-France pourraient ainsi perdre plus d'un touriste sur cinq cet été, comme par exemple dans le cœur de Flandres. L'objectif est clair : attirer le maximum de Français.

Même son de cloche sur le littoral, où les campings attendent les prochaines instructions. Dans un camping de Dunkerque, 50 à 60 % des vacanciers viennent de Belgique et d'Allemagne. Pour autant, les Français restent optimistes sur la venue des Français et ne prévoient pas de plan particulier. En moyenne, plus d'un tiers des réservations d'hôtels sur le littoral des Hauts-de-France sont faites par des étrangers, pendant les vacances d'été.