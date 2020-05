Confinement : un 1er mai sans défilé

Des rues totalement désertes, qui le resteront ce vendredi 1er mai. Avec l'interdiction des rassemblements, cette fête du travail sera totalement inédite.

Cette année, il faudra donc innover. Le parti communique appelle les Français à manifester avec des banderoles aux fenêtres et aux balcons, et à crier leur colère sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MasquésPasMuselés.

Confinement oblige, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'exprimeront en ligne.

La France Insoumise appelle les Français à prendre leurs casseroles et à faire le plus de bruit possible, dès midi, pour dénoncer la gestion du gouvernement. Une partie de la gauche demande l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, à travers une pétition. Pas de manifestation, mais toujours des revendications.