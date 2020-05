«Les denrées alimentaires, en ce moment plus que jamais, sont très importantes»: avec la hausse du chômage et de la précarité liées au confinement et au coronavirus, la paroisse Saint-Ambroise, à Paris, distribue environ «150 sacs» des denrées alimentaires par jour.

Pensée à l'origine pour les sans-abris, l'initiative profite également aux nouveaux précaires apparus avec la crise sanitaire.