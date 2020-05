Un hommage sera rendu aux combattants du Covid-19 le 14 juillet

Emmanuel Macron souhaite «que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19», a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement à l'issue du premier conseil des ministres post-confinement.

Sibeth Ndiaye a également indiqué qu'une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite sera publiée le 1er janvier 2021, et comprendra «une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité».