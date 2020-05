Vaccin contre le coronavirus : premiers payeurs, premiers servis ?

Paul Hudson regrette que ses propos aient pu susciter un tel débat. Tout en maintenant que si les Européens souhaitent bénéficier d'un vaccin en même temps que les Etats-Unis, ces derniers doivent partager «les risques encourus», comprenez que l'Europe aide financièrement au développement d'un vaccin.

Sanofi est actuellement en pourparlers avec les autorités européennes et certains Etats de l'Union européenne comme la France et l'Allemagne pour accélérer les choses. Ce qui n'est pas dit ici, c'est que le géant pharmaceutique bénéficie déjà depuis plus de dix ans de plusieurs dizaines de millions d'euros par an de la part de l'Etat français pour financer sa recherche.

On peut comprendre alors que les propos tenus par le directeur général de Sanofi passent mal. Pour Emmanuel Macron, ce vaccin, s'il est trouvé, doit être extrait des lois du marché, message qu'il passait déjà il y a une dizaine de jours.

Une rencontre est prévue à l'Elysée la semaine prochaine avec des représentants du groupe pharmaceutique pour clarifier la situation.