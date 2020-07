Eric Dupond-Moretti chahuté par les députés pour sa première intervention à l'Assemblée nationale

Au lendemain de sa prise de fonction, le nouveau ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a été chahuté par les députés pour sa première intervention à l'Assemblée nationale.

Le garde des Sceaux répondait à une question du député LR Antoine Savignat : «Vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil et vous êtes là. Vous ne deviez jamais avaler de couleuvres et avez retiré cette plainte pour votre atteinte inadmissible à votre vie privée et au secret professionnel. Vos actions futures seront-elles en adéquation avec vos déclarations passées ou pas ?», a demandé le député.

Avant de répondre, Eric Dupond-Moretti a été applaudi de façon appuyée, puis le chahut a démarré. «On n'est pas au spectacle et je vais répondre à la question que me pose le député», a-t-il commencé.

«D'abord quand on est avocat pénaliste libre, on n'a pas la même parole que quand on représente l'Etat», a répondu l'ex-ténor des barreaux. «C'est vrai qu'à un moment j'ai dit que je n'accepterais pas cette tâche, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années», a-t-il poursuivi avant de devoir s'interrompre en raison du chahut.

Retrouvez toute l'actualité politique ICI