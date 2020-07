À Lille, le port du masque obligatoire inquiète les commerçants

Les Halles, marché couvert emblématique du quartier de Wazemmes, au centre de Lille. Lieu de passage et de rencontres, le masque y est obligatoire depuis le 11 mai.

Pourtant, certains clients font leurs courses sans le porter. Pour les commerçants, la décision du renforcement du port du masque intervient trop tard et laisse place à des inquiétudes.

En plus de l'interdiction de toucher les articles et la distance d'un mètre a respecter, le masque sera obligatoire dès lundi et les forces de l'ordre seront là pour veiller.

Même si l'épidémie de Covid-19 semble maîtrisée dans les Hauts-de-France, la prudence reste de mise. Dix-huit foyers épidémiques sont en cours d'investigation.