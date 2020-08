Canicule : que signifie l'alerte rouge, mise en place dans 9 départements ?

L'alerte rouge à la canicule été déclenchée, ce vendredi 7 août, dans 9 départements du pays. Un niveau d'alerte au sommet qui correspond à la vigilance maximale à observer en cas de chaleur exceptionnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Lorsque les pouvoirs publics, plus précisément Météo France en collaboration avec le ministère de la Santé, prennent cette décision, ils le font en tenant compte des fortes températures mais aussi de l'impact sanitaire lié aux fortes chaleurs, par exemple, l'engorgement des hôpitaux.

Ce faisant, le niveau rouge déclenche la mise en place d'une cellule interministérielle de crise, avec l'ensemble des ministres concernés par cette forte vague de chaleur. Les préfets des départements concernés, eux, activent leur cellule de gestion de crise.

En cas de vigilance rouge, les autorités recommandent à tous les habitants des départements concernés d'éviter au maximum les activités en extérieur. Les sorties scolaires et les événements sportifs sont annulés, sauf s'ils se déroulent dans des lieux frais.

7 départements d'#ÎleDeFrance, l'#Eure et la #SeineMaritime sont placés en #VigilanceRouge #Canicule.



Dans la mesure du possible, rejoignez un endroit frais ou climatisé.



Restez informés et suivez les comptes officiels.



Plus d'informations https://t.co/LZ4o5RIibv pic.twitter.com/Hsls3g3KDf

— Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) August 7, 2020