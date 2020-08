Climatiseurs, ventilateurs : comment s'équiper ?

Climatiseur, ventilateur ou brumisateur : ils sont souvent indispensables pour faire face aux fortes chaleurs. Et comme souvent chaque été, et encore plus durant les épisodes caniculaires, leurs ventes explosent dans les magasins spécialisés !

Mais cette année, avec le coronavirus, certaines précautions sont de mises. Mais alors que choisir entre un climatiseur et un ventilateur ? Éléments de réponse dans un magasin à Lyon.