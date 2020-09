Rentrée scolaire : près de 4000 élèves manquent à l'appel en Seine-Saint-Denis

Des écoles désertées dans le département d’Île-de-France où plus de 4000 élèves manquent à l'appel dans les écoles maternelles et primaires, soit cinq fois plus que les rentrées précédentes.

Les enseignants et directeurs d'établissement s'interrogent sur l'absence de ces élèves. Des classes ont été fermées en raison des absences. Les autres sont répartis dans les classes restantes et risquent de surcharger les effectifs.

Les chiffres des absences dans le second degré n'ont pas encore été dévoilés, mais ils risquent d'être plus élevés car c'est dans les collèges et les lycées que le décrochage est le plus important.