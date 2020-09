EuroMillions : un couple d'Alsaciens rafle 157 millions d'euros

Un couple d'Alsaciens a remporté la jolie somme de 157 millions d'euros à l'EuroMillions, le troisième plus gros jackpot en France de la loterie européenne. Selon Le Parisien, les chanceux ont validé leur grille à Sélestat (Bas-Rhin), et ont trouvé les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles lors du tirage du 1er septembre.

Le record absolu de gain à l'EuroMillions s'élève à 190 millions d'euros. Il a été raflé à quatre reprises, en Espagne en 2017, au Portugal en 2014 et au Royaume-Uni en 2012 et en 2019.

En France, le record national s'élève à près de 170 millions d'euros, en 2012.