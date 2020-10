Restrictions sanitaires : le nouveau coup de gueule de Philippe Etchebest

Le chef Philippe Etchebest ne décolère pas, il appelle les restaurateurs à arborer un brassard noir ce vendredi 2 octobre en signe de contestation suite aux récentes mesures mises en place par le gouvernement.

«Faites du bruit pour nous aider à ne pas mourir en silence», c'est l'appel lancé par l'un des chefs cuisiniers les plus connu de France, Philippe Etchebest. Il dit regretter un manque d'encadrement du gouvernement et redoute des mesures plus restrictives.

Son action qu'il souhaite pacifique, porte trois revendications : la baisse de la TVA, l'annulation des charges et la révision des conditions d’obtention du Fond de Solidarité.