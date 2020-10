Un infectiologue évoque un «possible retour du masque à partir de 6 ans»

L'infectiologue de l'hôpital de Créteil est favorable au maintien des écoles ouvertes pour les enfants scolarisés en primaire, jusqu'en classe de CM2.

Interrogé par le consultant de CNEWS, Jean-Claude Dassier, le professeur Robert Cohen évoque un «possible retour du masque à partir de 6 ans», sur le plateau de l'émission #Punchline.

«Il n'y aucune preuve que ça marche, mais on va suivre le principe de précaution», ajoute le médecin, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.

Le professeur recommande également une vigilance plus accrue pour les élèves plus âgés, scolarisés dans les collèges et les lycées.