Coronavirus : des fêtes de fin d'année sans ambiance à La Baule

Ambiance de Noël inédite cette année à la Baule. C'est dans un décor particulier et une plage quasiment vide que se sont déroulées les festivités du réveillon dans un lieu habituellement rempli de monde.

Cette année dans les rues de la Baule, l'ambiance était étrangement calme et terne. Toutes les animations habituelles liées aux festivités de Noël ont été annulées à cause du coronavirus. Malgré cette atmosphère morose, certains promeneurs reconnaissent que ces conditions les ont rapproché de leurs amis et familles.

«Il y avait moins cette magie que l'on peut ressentir d'habitude mais on était d'autant plus content de se retrouver en famille justement», se confie un habitant.

Noël digéré, place maintenant au réveillon du 31 décembre, cette fois-ci sous couvre-feu. «On ne va pas faire la fête, on n'a pas prévu de choses ni en famille ni entre amis», explique un promeneur.

L'espoir d'une vie sociale retrouvée se fait attendre.