Coronavirus : 30% des restaurants menacés de faillite

Avec la crise de la Covid-19, beaucoup de bars et restaurants pourraient fermés définitivement. 30% des établissements doivent faire face à des pertes énormes, même si beaucoup résistent grâce aux aides de l'Etat, notamment avec le PGE ( prêt garanti par l'état), mais l'échéance des remboursements de ce prêt est une source d'inquiétude.

Les conséquences chiffrées de l'épidémie de Covid-19 sur les bars et restaurants sont terribles. En effet, 30% d'entre eux ne devraient pas être en mesure de rouvrir. "Attendons l'ouverture officielle de nos établissements, et là on va se rendre compte des dégâts, et je peux vous assurer qu'ils vont être multiples et nombreux" déclare Marcel Bénézet, Président de la branche cafés, bars, brasseries GNI-Synhorcat.

Certains gérants de restaurants parisiens ont déjà mis la clé sous la porte, faute de pouvoir suivre économiquement. "On est victimes du Coronavirus, nous n'avons pas de terrasse, donc l'obligation de fermer. Les loyers qui s'enchaînent jusqu'à une liquidation judiciaire" nous confie Wissem Tebib, agent immobilier, spécialisé en liquidations judiciaires.

Grâce aux aides de l'Etat, certains parviennent à limiter les pertes mais avec le remboursement des prêts garantis par l'Etat, beaucoup d'etablissements n'arriveront pas à tenir.