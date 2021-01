Vaccination : le centre d'appels de Strasbourg croule sous les demandes

Une plateforme téléphonique pour la vaccination a été ouverte jeudi à Strasbourg afin d’aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la prise de rendez-vous par Internet. Problème : les rendez-vous sont déjà tous pris et il n’est plus possible de s’inscrire car la mairie craint de manquer de doses de vaccin.

Depuis jeudi dernier, date de l'ouverture de la plateforme téléphonique, les appels se succèdent. 17.000 en quatre jours. Une surprise pour le personnel. «On n’y croyait pas mais effectivement les gens sont très en attente de ce vaccin, prennent des rendez-vous très rapidement, et ont très envie de se faire vacciner.»

Conséquence : depuis dimanche, les opérateurs ne peuvent plus donner de rendez-vous. Ils craignent en effet de manquer de doses vaccinales.

«On a l’assurance d’avoir des vaccins pour pouvoir vacciner les gens qui ont un rendez-vous. Le problème, c’est que nous sommes obligés d’arrête les rendez-vous car l’Etat aujourd’hui ne peut pas nous permettre d’augmenter le nombre», s’exprime Alexandre Feltz, médecin généraliste adjoint à la santé à la Mairie de Strasbourg.

Tous attendent impatiemment la mise sur le marché des nouveaux vaccins, pour continuer sereinement la campagne de vaccination.