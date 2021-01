Vaccination : la France sera-t-elle vraiment en mesure de tenir son calendrier ?

Des centres de vaccination resteront fermés, d'autres seront obligés de limiter leurs jours d'ouverture, comme c'est le cas à Reims.

Voilà la conséquence directe des retards de livraison des vaccins, annoncés par le laboratoire Pfizer-BioNTech. Ce ralentissement concerne les 520.000 doses, qui devaient être livrées cette semaine. Impossible, pour le moment, de connaître la quantité de vaccins qui sera finalement livrée. Mais le laboratoire l'assure : le rythme normal reprendra dès le 25 janvier.

Un contre-temps qui, selon le gouvernement, ne devrait pas remettre en cause le déploiement global de la campagne vaccinale car, officiellement, la France possède un stock de plus d'un million de doses de vaccins. Alors que plus de 400.000 personnes ont déjà été immunisées, le gouvernement reste sur son objectif de réaliser plus d'un million de vaccinations d'ici fin janvier. De 2 à 4 millions d'ici fin février.

Pour respecter son calendrier, il compte également sur la livraison d'un nouveau vaccin, celui de Moderna. Ainsi, pas moins de 50.000 doses ont déjà été reçues et ce nombre doit atteindre 8 millions d'ici fin juin. Le vaccin d'Astra Zeneca est lui aussi attendu, à hauteur de 5 millions de doses d'ici fin février, à condition d'obtenir une autorisation de mise sur le marché.