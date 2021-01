Les Français plutôt favorables à un reconfinement

Les deux premiers confinements et les dernières restrictions sanitaires pèsent fortement sur le moral des Français.

Ils sont pourtant encore 60% à être favorables à un nouveau confinement dans les prochains jours dans le but de limiter la propagation de l’épidémie.

Selon un sondage IFOP pour le Journal du dimanche, 63% rejettent la fermeture des écoles, collèges et lycées et 57% celle des commerces non alimentaires.