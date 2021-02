Coronavirus : bientôt des tests grâce aux smartphones ?

Des tests Covid-19 plus rapides, grâce à un logiciel sur smartphone. Des équipes de chercheurs lillois et marseillais travaillent au développement de ce procédé jugé plus fiable et plus rapide que les tests antigéniques.

Le dispositif est simple : une languette est branchée à un petit appareil, lui-même relié au smartphone. La languette est d’abord trempée dans l’échantillon nasopharyngé puis dans le réactif. Le résultat est livré en 10 minutes.

Ces tests pourraient donc être utiles aux services hospitaliers d’urgences, dans un premier temps.

Pour cela, les chercheurs veulent adapter leur technologie aux tests salivaires. Une première version a déjà été testée sur 300 personnes. Elle pourrait être déployée dans les hôpitaux d’ici trois mois.

