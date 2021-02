Colmar : 100 repas gratuits distribués chaque jour aux étudiants

A Colmar, des restaurateurs se mobilisent pour les jeunes. Depuis ce mardi et pendant un mois, des chefs (parfois étoilés) se mettent aux fourneaux pour distribuer 100 repas gratuits par jour aux étudiants de la ville.

Un menu concocté spécialement pour les étudiants de Colmar. Olivier Nasti, fait partie de la dizaine de chef qui se relaye, pour préparer gratuitement des repas. L’occasion, de mêler savoir-faire et entraide. « Ce côté professionnel, on le met à disposition, on le met au service d’une petite cause. Aujourd’hui ils ont besoin de nous, et tant mieux. Au premier confinement, on a eu la même solidarité envers les soignants, et aujourd’hui c’est les jeunes ».

Pour les étudiants, victimes collatérales de la crise sanitaire, il est souvent difficile de s’alimenter correctement. Mais grâce à sa carte étudiante et à une simple inscription, Lucie fait des économies. « Si je veux manger correctement, ma semaine je me table sur une cinquantaine d’euros de courses, donc là rien que pour un repas, ça change beaucoup. Cela a aussi un impact psychologique. Manger correctement bien, complet, ça fait vraiment chaud au cœur ». Au total, 1600 repas vont être distribués aux étudiants de la ville, pour redonner un peu de saveur, à un quotidien morose.