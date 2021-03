«Le harcèlement a toujours existé et le phénomène se déporte sur Internet», selon le psychologue Samuel Comblez

Le psychologue de l’enfance et de l’adolescence et directeur des opérations de l’association e-Enfance, Samuel Comblez, était l’invité de Pascal Praud dans l’Heure des Pros sur CNEWS. Il s’est exprimé sur le harcèlement des réseaux sociaux suite au meurtre de la jeune Alisha.

«Le harcèlement a toujours existé et le phénomène se déporte sur internet. Si on dit que les réseaux sociaux sont responsables, on se retrouve complètement inactifs et impuissants.» En effet, la jeune Alisha, frappée et jetée dans la Seine par des camarades de classe, avait été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment à la suite de la diffusion sur Internet de photos privées de l’adolescente dénudée.

Dans ce type d’affaires, les réseaux sont souvent pointés du doigt pour leur inaction face à ce type phénomènes, notamment parce qu’il est difficile pour des citoyens de faire supprimer du contenu directement par les plateformes, mais pour le sociologue, il ne faut justement pas considérer que seuls les réseaux sociaux sont en mesure d’agir, au risque de se retrouver «impuissant».

Samuel Comblez est directeur des opérations de l’association e-Enfance, qui agit au quotidien pour prévenir les enfants et les adolescents des risques d’Internet, et leur apprendre les bons usages des plate-formes numériques. L’association regroupe des professionnels du domaine, notamment psychologues et juristes, qui vont accompagner les jeunes victimes de cyberharcèlement. «Grâce à nos contacts particuliers, on est tiers de confiance auprès de la majorité auprès des grands industriels du net et des réseaux sociaux, on peut faire retirer très rapidement ces contenus», a-t-il indiqué.

L’association dispose d’une plate-forme, Net Écoute, en place depuis 13 ans et joignable au numéro vert 0800 200 000. Il est spécialement dédié aux enfants et adolescents qui rencontrent des problèmes dans leurs usages d’Internet, et est gratuit et confidentiel.

De son côté, le gouvernement a lui aussi mis en place un numéro vert contre le harcèlement scolaire cette fois-ci, le 3020, qui met en relation directement avec le référent harcèlement de l’académie de l’établissement en question.