Dépression : les moins de 15 ans en souffrance

Les pédopsychiatres tirent la sonnette d'alarme. Les hospitalisations des moins de 15 ans pour motif psychiatrique et dépression sont en hausse de 80%.

Les demandes de consultation explosent. Depuis novembre, les hôpitaux parisiens ont recensé deux fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes.

Les bébés et les tout-petits sont également concernés. Depuis le début de la pandémie, les pédopsychiatres sont de plus en plus consultés pour des retards de langages ou encore des troubles du sommeil.