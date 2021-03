Gabriel Attal, à propos du slogan anti-covid : «l'important, c'est qu'on en parle»

«Dedans avec les miens, dehors en citoyen». Pour lutter contre le Covid-19 et tenter de clarifier le confinement, le gouvernement s'est risqué à un slogan qui n'est pas passé inaperçu. Invité de Pascal Praud dans L'Heure des Pros 2, ce mardi 23 mars, Gabriel Attal s'en est défendu.

Revenant sur les nouvelles restrictions prises la semaine dernière pour lutter contre l’épidémie de coronavirus - un confinement en forme de troisième voie, «sans enfermer», en somme - le porte-parole du gouvernement a estimé que le slogan est fait pour être retenu et que «l'important, c'est qu'on en parle».

«Pour faire comprendre quelque-chose, l’essentiel c’est qu’on en parle. Du coup ça permet de parler des mesures qui a derrière», a-t-il ajouté.

Après le «Freiner sans enfermer», lancé la semaine dernière par le Premier ministre Jean Castex, le nouveau slogan à la rime riche, en forme d'alexandrin, comme l'a rappelé Pascal Praud, décline ainsi en onze commandements une série de nouvelles restrictions.

Dedans avec les miens, dehors en citoyen. pic.twitter.com/uEQkgoUE7f — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 22, 2021

Dedans avec les miens ? C’est-à-dire «Je ne reçois pas chez moi», «Je ne me rends pas chez les autres», «Je télétravaille sauf impossibilité», «J’aère régulièrement mon logement» et «Je ne sors plus après 19H00, sauf pour mon travail ou une urgence, et avec une attestation», est-il notamment énuméré.

Dehors en citoyen ? Soit «Je peux sortir jusqu’à 19H00 pour des motifs autorisés : travailler, me promener, faire des courses, accompagner mes enfants à l’école, sortir mon animal de compagnie ou aller chez le médecin».

Mais, rappelle la campagne, «Au-delà de 10 km, je dois avoir une attestation justifiant le motif de mon déplacement» et «Je ne quitte pas la région ou mon département sauf motif impérieux ou professionnel, justifié par attestation».

«On ne peut pas nous reprocher d’un coté d’être trop complexe et de l’autre très simple», a affirmé Gabriel Attal ce soir pour défendre les mesures, dont certaines peuvent paraître aujourd'hui évidentes, comme l'a souligné Pascal Praud.